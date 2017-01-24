Италия. Кубок. Четвертьфинал. «Наполи» — «Фиорентина»

24 января 2017 года, 22-45 МСК

«Наполи»

Неаполитанцы очень уверенно вернулись после зимней паузы и одержали три победы подряд, закрепившись тем самым в тройке лидеров. Сейчас отставание от «Ромы» составляет три очка, до лидирующего «Ювентуса» не хватает четырех зачетных баллов, но у туринцев есть игра в запасе. Последними «жертвами» команда Маурицио Сарри стали «Сампдория» (2:1), «Пескара» (3:1) и «Милан» (2:1), до перерыва была победа над «Торино» (5:3) и ничья как раз с «Фиорентиной» (3:3).

«Фиорентина»

Флорентийцы в таблице пока только восьмые и набрали 33 очка (9-6-5), но одна игра запаса у команды Паулу Соузы есть, по потерянным очкам до зоны еврокубков не хватает всего трех пунктов. В январе «фиалки» провели всего два матча, но зато успели дома обыграть «Ювентус» (2:1), а в последнем туре разгромили на выезде «Кьево» (3:0). С веронцами «Фиорентина» играла и в 1/8 финала Кубка, одержав на своем «Артемио Франки» минимальную победу.

Статистика и личные встречи

«Наполи» обыграл «Фиорентину» в трех из четырех последних домашних игр.

В гостях «Фиорентина» за 10 матчей сезона набрала 13 очков (4-1-5), до игры с «Кьево» было три поражения подряд.

«Наполи» дома забивала во всех 11 играх чемпионата, пропускал в 8 из 11 игр. «Фиалки» в гостях поражали ворота соперников в 9 из 10 игр, пропускали в семи случаях.

Прогноз

Насколько «Наполи» хорош в атаке, настолько же и неважно смотрится в обороне, пропуская практически в каждом из поединков. В сборных на КАН находятся Гулям и Кулибали, что также не добавляет стройности защитным построениям. Как результат – Неаполь с учетом Кубка пропускает в шести играх подряд, забивали «Наполи» даже скромные «Пескара» и «Специя». «Фиорентина» набрала неплохой ход, забитые мячи у подопечных Соузы стали регулярными. Скорее всего и в Неаполе «фиалки» смогут найти подход к воротам соперника. Считаем, что обмен голам в этой паре весьма вероятен, в трех последних играх командам сделать это удавалось.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Наполи – 1,63

Ничья – 4,30

Фиорентина – 5,65

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