Футбол. 1/4 финала Кубка Италии. «Наполи» — «Фиорентина»

24 января 2017 года, 22:45 МСК

В текущем сезоне команды решают разные задачи. «Наполи» в чемпионате Италии обосновался на третьей строчке и продолжает погоню за «Ювентусом». Наиболее зрелищно смотрится атака неаполитанцев во главе с бельгийцем Дрисом Мертенсом. Команда из Неаполя забивает больше всех в Серии А (47) и только в двух матчах сезона не сумела поразить ворота соперников. Именно результативная игра в атаке и готовность забивать в любое время матча позволили «Наполи» выстроить в чемпионате беспроигрышную серию из 10 игр.

Флорентийцы не могут похвастаться столь длительными удачными сериями. «Фиорентина» в последних матчах набрала неплохой ход, даже обыграла лидера первенства, но выше восьмого места пока подняться не может из-за случившегося с командой провала на старте сезона. В чемпионате «фиалки» забивают регулярно, в среднем более одного гола за игру (33 мяча в 20 играх), но и пропускают немало (25 мячей). Команда не слишком убедительно смотрится в гостях, проиграв 5 из 10 выездных игр в Серии А.

Путь в Кубке Италии команды также начали по-разному. «Наполи» уверенно разобрался с представителем Серии B — «Специей» — 3:1. «Фиорентина» лишь в дополнительное время сумела сломить сопротивление «Кьево», забив единственный гол в матче с пенальти.

Вероятность того, что «Фиорентина» сохранит в неприкосновенности свои ворота к 90-й минуте и в игре со сверхзабивным «Наполи», стремится к нулю. Скорее всего, амбициозные неаполитанцы в родных стенах сумеют одержать победу над «фиалками» и выйти в полуфинал Кубка Италии. Коэффициент на такой исход — 1,54.

Коэффициенты БК «Лига Ставок»:

«Наполи» — 1,54

Ничья — 3,98

«Фиорентина» — 5,04

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