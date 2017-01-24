Установленный Банком России официальный курс евро на 24 января 2017 составляет 63,72 руб., курс доллара на сегодня равен 59,66 руб.



Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 58.61 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 60.79 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 62.98 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 65.42 руб. при продаже банком

курс бивалютной корзины цб рф с 24.01.2017 61,5010 руб.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер полагает, что курс рубля останется в ожидании конкретных мер по покупке.

Доллар может менять свою позицию, cначала опуститься к 59,1 руб, затем понижение к 58 руб и увеличение опять до 60,3-60,7 руб.

О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.



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