Экономика
Курс доллара на 24 января 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и евро на 24 января 2017."
Установленный Банком России официальный курс евро на 24
января 2017 составляет 63,72 руб., курс доллара на сегодня равен 59,66
руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 58.61 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 60.79 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 62.98 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 65.42 руб. при продаже банком
курс бивалютной корзины цб рф с 24.01.2017 61,5010 руб.
Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер полагает, что курс рубля останется в ожидании конкретных мер по покупке.
Доллар может менять свою позицию, cначала опуститься к 59,1 руб, затем понижение к 58 руб и увеличение опять до 60,3-60,7 руб.
О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а
какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой
рубрики.
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