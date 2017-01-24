Московская жизнь
День студента в учреждениях Департамента культуры города Москвы
В России празднование Дня студента или Татьяниного дня ежегодно бывает 25 января."
Около 20 Культурных центров Департамента культуры города Москвы проведут самые различные массовые мероприятия для жителей столицы, посвященные Дню студента. Концертные программы, спектакли и выставки смогут познакомить всех желающих с историей праздника, книжные экспозиции расскажут о жизни и творчестве известных людей. Будет проводиться тематический квест "Невероятные приключения Татьяны" и фотоконкурс "Студент, лови момент" во Дворце культуры "Капотня", катание на одном из самых крупных катков Москвы "Студент с Татьяной", организованного Дворцом культуры "Салют". Повеселиться от души можно будет на одной из современных дискотек "Татьянин День - студентов праздник" в Доме культуры "Заречье".
Также в этом году в Культурном центре "Москвич" пройдет IX Молодежный фестиваль "Играем JAZZ с Гараняном". Любимые и незнакомые джазовые пьесы сыграют юные музыканты Москвы и специальные гости фестиваля.
В честь Татьяниного дня 25 января вход на катки в московских парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, для студентов очных форм обучения будет бесплатным. Посетительницы с именем Татьяна получат скидку 50% на прокат коньков. Льготы будут действовать при предъявлении соответствующих документов: студенческого билета для студентов и паспорта для подтверждения имени.
Акция пройдет на катках с платным входом в 17 парках: Парке Горького, Сокольниках, саду «Эрмитаж», Таганском, парке Красная Пресня, Саду им. Баумана, Измайловском, Воронцовском, Перовском, парке Северного речного вокзала, парке Дружбы, Бабушкинском, ландшафтном парке Митино, Лианозовском, музее-усадьбе Коломенское, парке имени Артема Боровика и парке 850-летия Москвы.
На катке в Парке Горького пройдет вечеринка под девизом «Зачёт!». Гостей ждут ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию. Победители получат сувениры. Студенты смогут заказать любую песню и кататься под любимую музыку. Для посетительниц с именем Татьяна с 17:00 до 21:00 откроется бьюти-студия в первом павильоне проката, где можно будет бесплатно сделать макияж и укладку.
28 января в Нескучном саду пройдет бесплатный квест «Студенческий переполох». Для студентов проведут игру-путешествие с розыгрышами, загадками и головоломками. За участие будут ставить оценки по «пятибелочной системе» (одна белка, две белки и так далее) в специальные зачетные книжки. Квест начнется в 12:00, при себе необходимо иметь студенческий билет. Регистрация на квесты на сайте www.gorky-park.timepad.ru/event/430614/.
На катке в саду «Эрмитаж» 25 января с 18:00 до 21:00 пройдут конкурсы, розыгрыши призов и дискотека. Дискотеки на льду для студентов устроят также в Измайловском и Бабушкинском парках.
В парке Кузьминки с 11:00 до 20:00 для студентов и посетительниц с именем Татьяна будет работать бесплатный прокат тюбингов, зимних велосипедов, снежных бластеров и снежкометателей, лыж и оборудования для лазерного биатлона. На главной сцене парка с 16:00 до 17:00 выступят молодые исполнители.
В музее-заповеднике Царицыно студенты очных и заочных отделений московских и региональных вузов, посетительницы Татьяны и обладатели фамилий, образованных от этого имени или слова «студент», смогут бесплатно покататься на тюбинге. Горка с прокатом «ватрушек» будет работать с 12:00 до 20:00. Студенты дневных отделений смогут бесплатно посетить все выставки музея.
В Гончаровском парке, парке Ангарские пруды, Дубки и Северные Дубки будет действовать скидка 50% на прокат всего оборудования студентам и Татьянам.
В парке Сокольники День студента отпразднуют в субботу, 28 января. На Фонтанной площади с 14:00 до 20:00 пройдут бесплатные для студентов дегустации безалкогольных коктейлей и других напитков, с 14:00 до 18:00 будет работать караоке с призами для лучших исполнителей. У сцены пройдет дискотека, а с 18:00 до 20:00 — розыгрыш годового запаса кофе для студентов.
Московский зоопарк впервые организует праздничные мероприятия 25 января, в День российского студенчества. На территории зоосада запустят бесплатный тематический квест, участниками которого смогут стать студенты всех отделений. Для этого нужно записаться по телефону: 8 (499) 255-57-63.
Учащимся вузов предстоит пройти испытания на смекалку и сообразительность. В одном из конкурсов им предложат попробовать себя в роли енота — максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной емкости. «Ловкие изворотливые пальчики енота способны достать лакомство из самых потаённых мест вольера. Еноты с этим заданием обычно справляются очень легко», — прокомментировали в пресс-службе Московского зоопарка.
Конверты с заданиями будут спрятаны по всей территории зоосада. Чтобы приступить к следующему этапу, участникам вначале предстоит отыскать конверт.
«Ещё одним испытанием станет конкурс на определение запахов — от корицы до лимона. Он будет проходить возле вольера с волками, которые узнают природу запаха в считаные секунды», — пояснили в пресс-службе.
Здесь также добавили, что если квест понравится участникам, Московский зоопарк будет проводить его не только 25 января, а ежемесячно.
В Татьянин день для обладателей студенческого билета гиды также проведут бесплатные экскурсии по музею Московского зоопарка. Там гостей познакомят с традициями восточных и европейских императоров, которые стали основателями первых зоопарков. Кроме того, учащимся покажут тёплые павильоны, где им расскажут о секретах содержания животных и познакомят с профессией кипера (сотрудника зоопарка, который ухаживает за питомцами. — Прим. mos.ru).
Расписание студенческой программы на среду, 25 января:
— 11:00 — экскурсия в музей Московского зоопарка;
— 13:00 — квест с каверзными заданиями для студентов;
— 15:00 — экскурсия по тёплым павильонам Московского зоопарка.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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