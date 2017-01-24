Около 20 Культурных центров Департамента культуры города Москвы проведут самые различные массовые мероприятия для жителей столицы, посвященные Дню студента. Концертные программы, спектакли и выставки смогут познакомить всех желающих с историей праздника, книжные экспозиции расскажут о жизни и творчестве известных людей. Будет проводиться тематический квест "Невероятные приключения Татьяны" и фотоконкурс "Студент, лови момент" во Дворце культуры "Капотня", катание на одном из самых крупных катков Москвы "Студент с Татьяной", организованного Дворцом культуры "Салют". Повеселиться от души можно будет на одной из современных дискотек "Татьянин День - студентов праздник" в Доме культуры "Заречье".

Также в этом году в Культурном центре "Москвич" пройдет IX Молодежный фестиваль "Играем JAZZ с Гараняном". Любимые и незнакомые джазовые пьесы сыграют юные музыканты Москвы и специальные гости фестиваля.

В честь Татьяниного дня 25 января вход на катки в московских парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, для студентов очных форм обучения будет бесплатным. Посетительницы с именем Татьяна получат скидку 50% на прокат коньков. Льготы будут действовать при предъявлении соответствующих документов: студенческого билета для студентов и паспорта для подтверждения имени.

Акция пройдет на катках с платным входом в 17 парках: Парке Горького, Сокольниках, саду «Эрмитаж», Таганском, парке Красная Пресня, Саду им. Баумана, Измайловском, Воронцовском, Перовском, парке Северного речного вокзала, парке Дружбы, Бабушкинском, ландшафтном парке Митино, Лианозовском, музее-усадьбе Коломенское, парке имени Артема Боровика и парке 850-летия Москвы.

На катке в Парке Горького пройдет вечеринка под девизом «Зачёт!». Гостей ждут ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию. Победители получат сувениры. Студенты смогут заказать любую песню и кататься под любимую музыку. Для посетительниц с именем Татьяна с 17:00 до 21:00 откроется бьюти-студия в первом павильоне проката, где можно будет бесплатно сделать макияж и укладку.

28 января в Нескучном саду пройдет бесплатный квест «Студенческий переполох». Для студентов проведут игру-путешествие с розыгрышами, загадками и головоломками. За участие будут ставить оценки по «пятибелочной системе» (одна белка, две белки и так далее) в специальные зачетные книжки. Квест начнется в 12:00, при себе необходимо иметь студенческий билет. Регистрация на квесты на сайте www.gorky-park.timepad.ru/event/430614/.

На катке в саду «Эрмитаж» 25 января с 18:00 до 21:00 пройдут конкурсы, розыгрыши призов и дискотека. Дискотеки на льду для студентов устроят также в Измайловском и Бабушкинском парках.

В парке Кузьминки с 11:00 до 20:00 для студентов и посетительниц с именем Татьяна будет работать бесплатный прокат тюбингов, зимних велосипедов, снежных бластеров и снежкометателей, лыж и оборудования для лазерного биатлона. На главной сцене парка с 16:00 до 17:00 выступят молодые исполнители.

В музее-заповеднике Царицыно студенты очных и заочных отделений московских и региональных вузов, посетительницы Татьяны и обладатели фамилий, образованных от этого имени или слова «студент», смогут бесплатно покататься на тюбинге. Горка с прокатом «ватрушек» будет работать с 12:00 до 20:00. Студенты дневных отделений смогут бесплатно посетить все выставки музея.

В Гончаровском парке, парке Ангарские пруды, Дубки и Северные Дубки будет действовать скидка 50% на прокат всего оборудования студентам и Татьянам.

В парке Сокольники День студента отпразднуют в субботу, 28 января. На Фонтанной площади с 14:00 до 20:00 пройдут бесплатные для студентов дегустации безалкогольных коктейлей и других напитков, с 14:00 до 18:00 будет работать караоке с призами для лучших исполнителей. У сцены пройдет дискотека, а с 18:00 до 20:00 — розыгрыш годового запаса кофе для студентов.

Московский зоопарк впервые организует праздничные мероприятия 25 января, в День российского студенчества. На территории зоосада запустят бесплатный тематический квест, участниками которого смогут стать студенты всех отделений. Для этого нужно записаться по телефону: 8 (499) 255-57-63.

Учащимся вузов предстоит пройти испытания на смекалку и сообразительность. В одном из конкурсов им предложат попробовать себя в роли енота — максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной емкости. «Ловкие изворотливые пальчики енота способны достать лакомство из самых потаённых мест вольера. Еноты с этим заданием обычно справляются очень легко», — прокомментировали в пресс-службе Московского зоопарка.

Конверты с заданиями будут спрятаны по всей территории зоосада. Чтобы приступить к следующему этапу, участникам вначале предстоит отыскать конверт.

«Ещё одним испытанием станет конкурс на определение запахов — от корицы до лимона. Он будет проходить возле вольера с волками, которые узнают природу запаха в считаные секунды», — пояснили в пресс-службе.

Здесь также добавили, что если квест понравится участникам, Московский зоопарк будет проводить его не только 25 января, а ежемесячно.

В Татьянин день для обладателей студенческого билета гиды также проведут бесплатные экскурсии по музею Московского зоопарка. Там гостей познакомят с традициями восточных и европейских императоров, которые стали основателями первых зоопарков. Кроме того, учащимся покажут тёплые павильоны, где им расскажут о секретах содержания животных и познакомят с профессией кипера (сотрудника зоопарка, который ухаживает за питомцами. — Прим. mos.ru).

Расписание студенческой программы на среду, 25 января:

— 11:00 — экскурсия в музей Московского зоопарка;

— 13:00 — квест с каверзными заданиями для студентов;

— 15:00 — экскурсия по тёплым павильонам Московского зоопарка.

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