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Московская жизнь

Адресную социальную поддержку окажут 650 тыс. семьям в Москве

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Адресную социальную поддержку окажут 650 тыс. семьям в Москве

Информационный Центр Правительства Москвы 24 января 2017г., 16:30

Около 650 тысяч московских семей получают адресную социальную поддержку.

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Около 650 тысяч московских семей получают адресную социальную поддержку. Об этом 23 января сообщается со ссылкой на заместителя руководителя столичного Департамента финансов Светлану Губанову.

«По субсидиям - это порядка 650 тысяч семей в Москве, которым мы оказываем поддержку», - сказала заместитель руководителя столичного Департамента финансов Светлана Губанова на заседании в Мосгордуме.

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