версия для печати
Московская жизнь
Адресную социальную поддержку окажут 650 тыс. семьям в Москве
Около 650 тысяч московских семей получают адресную социальную поддержку."
Около 650 тысяч московских семей получают адресную
социальную поддержку. Об этом 23 января сообщается со ссылкой на
заместителя руководителя столичного Департамента финансов Светлану
Губанову.
«По субсидиям - это порядка 650 тысяч семей в Москве, которым мы оказываем поддержку», - сказала заместитель руководителя столичного Департамента финансов Светлана Губанова на заседании в Мосгордуме.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.