Около 650 тысяч московских семей получают адресную социальную поддержку. Об этом 23 января сообщается со ссылкой на заместителя руководителя столичного Департамента финансов Светлану Губанову.



«По субсидиям - это порядка 650 тысяч семей в Москве, которым мы оказываем поддержку», - сказала заместитель руководителя столичного Департамента финансов Светлана Губанова на заседании в Мосгордуме.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов