«В музее-заповеднике «Царицыно» в последний день Масленицы, 26 февраля, пройдет бесплатное массовое чаепитие. Ожидается, что в Прощеное воскресенье в «Царицыно» выпьют больше 200 литров чая из 30 самоваров», - отмечается в материале.



До чаепития посетители смогут принять участие в праздничном театрализованном шествии со скоморохами по территории парка, а также в других традиционных масленичных забавах. Горожан ждет конкурс на самый дальний бросок валенка и соревнование по командному перетягиванию каната. В масленичную неделю на территории музея-заповедника также организуют ярмарку, где можно будет купить блины с разными начинками и многое другое.



«А в парке Победы на Поклонной горе вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце. Его разместят на трехметровом шесте. Общая высота конструкции составит около 5 м. Зажгут солнце в воскресенье, 26 февраля, на холме у входа в парк. Шоу начнется около 20:00», - подчеркивается в сообщении.



Сам холм, на котором пройдет огненное шоу, в целях безопасности оградят небольшим забором. Посетители смогут понаблюдать за горящим солнцем и крутящимися мельницами на расстоянии.



В прошлом году на Масленицу в Москве прошло 1 тысяча 500 мероприятий на 500 площадках. Основные гулянья провели с 5 по 13 марта в городских парках. На Манежной площади в честь Масленицы устроили световое шоу на фасаде выставочного центра.

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