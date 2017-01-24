Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Весна — традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться. Мы ожидаем получить в районе 30 млрд рублей при приватизации», — сказал Моисеев.

ПАО «Совкомфлот» — российская судоходная компания. 100% акции компании находится в собственности РФ. Входит в транспортный холдинг — «Группа компаний Совкомфлот (СКФ)», специализирующийся на морской транспортировке энергоносителей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что на 2017 год запланированы две крупные сделки — по продаже пакетов акций ВТБ и «Совкомфлота». По его словам, продажа «Совкомфлота» «давно находится в планах». «Надеюсь, в следующем году наши планы будут реализованы», — сказал министр.

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