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Происшествия
Проводится проверка обстоятельств гибели школьницы
Следственный комитет проводит проверку из-за смерти 12-летней девочки в туалете школы на востоке Москвы"
ЧП произошло в школе на Старослободской улице 24 января – тело школьницы без видимых признаков насильственной смерти нашли в туалете на четвертом этаже. Прибывшая на место трагедии скорая не смогла оказать ей помощь.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных очевидцев произошедшего. Вместе с тем, назначена судебно-медицинская экспертиза.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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