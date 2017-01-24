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Происшествия

Проводится проверка обстоятельств гибели школьницы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Проводится проверка обстоятельств гибели школьницы

M24.ru 24 января 2017г., 17:20

Следственный комитет проводит проверку из-за смерти 12-летней девочки в туалете школы на востоке Москвы

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ЧП произошло в школе на Старослободской улице 24 января – тело школьницы без видимых признаков насильственной смерти нашли в туалете на четвертом этаже. Прибывшая на место трагедии скорая не смогла оказать ей помощь.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных очевидцев произошедшего. Вместе с тем, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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