Происшествия

ЧП произошло в школе на Старослободской улице 24 января – тело школьницы без видимых признаков насильственной смерти нашли в туалете на четвертом этаже. Прибывшая на место трагедии скорая не смогла оказать ей помощь.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных очевидцев произошедшего. Вместе с тем, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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