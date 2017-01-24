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Политика

Губернаторы установят контроль над доходами муниципальных служащих

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Губернаторы установят контроль над доходами муниципальных служащих

ИА «РОСБАЛТ» 24 января 2017г., 17:45

Антикоррупционный контроль в отношении муниципальных служащих и депутатов ужесточат

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Соответствующий законопроект президента рассмотрит во вторник Комитет Госдумы по безопасности.

Обязанность проверять достоверность деклараций о доходах муниципальных чиновников теперь ляжет на губернаторов. Если по итогам проверки будут обнаружены нарушения, имеющие коррупционный характер, глава региона имеет право сразу прекратить полномочия муниципальных руководителей.

Таким образом, губернаторы смогут оперативно реагировать на факты, которые вскрываются на местах, и им не придется доводить дело до уголовного преследования. Пресечь коррупцию можно будет на самых ранних этапах.

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