Россия, Иран и Турция, которые выступили гарантами по сирийскому вопросу, договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, говорится в тексте совместного заявления.

«Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций», — отмечается в документе. «Мы приняли решение активно сотрудничать на астанинской платформе при содействии ООН с тем, чтобы обеспечить сирийский политический процесс, с тем, чтобы внести вклад в глобальные процессы и реализацию резолюции 2254», — говорится в совместном заявлении.

«Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и подтверждаем приверженность идее суверенности и целостности Сириийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН», — указывается в тексте.

Там же отмечается, что страны-гаранты подтвердили намерения «продолжать борьбу против „Исламского государства“ и аль-Нусры (запрещены в РФ) и отделения их от другой части вооруженной оппозиции».

«Астанинская встреча — это не рынок, не базар, и поэтому мы обсудили конкретные вещи и достигли определенных результатов», — охарактеризовал итоги встречи глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари. По его словам, целью участников межсирийских переговоров в Астане было закрепление перемирия и разрешение кризиса политическим путем, и участники переговоров в Астане приложили все усилия для достижения результата.

В свою очередь представитель группировки «Южный Фронт» Иссам Эльрейс добавил, что оппозиция представила ООН свою версию механизма прекращения огня, которая затем должна быть передана правительству Сирии. В течение недели оппозиция готова ждать ответа режима президента страны Башара Асада, подытожил он.

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