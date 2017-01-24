Иногда звезды Голливуда спускаются на грешную землю и влюбляются в простых смертных.

Пусть и кажется, что знаменитости живут в своем замкнутом мире славы, денег, частных самолетов и очень дорогой одежды, иногда они спускаются из своих пентхаусов и влюбляются в «простых смертных».

Сюжет приблизительно такой: Он встречает Ее. Он влюбляется. Она осознает, что Он – известная на весь мир супер-звезда. Они живут долго и счастливо в роскошном особняке. Да, такие современные сказки случаются в реальной жизни.

Поэтому теоретически, шансы выйти замуж за миллионера (или наоборот – жениться на кинозвезде) есть у всех, главное – оказаться в нужном месте в нужное время.

Вот несколько примеров:

Мэтт Дэймон встретил свою будущую жену Лусиану Барросо в 2003 году в Майами. Мэтт в это время снимался в фильме «Застрял в тебе», а Лусиана работала барменшей в одном из местных заведений.

Там они и познакомились. Аргентинка очаровала актера, и через два года они поженились. В браке у них родилось три дочери.

Кристиан Бэйл давно счастливо женат на Сиби Блажич. Они познакомились в Лас Вегасе в 2000 году. В то время Сиби работала ассистенткой актрисы Вайноны Райдер, подруги Бэйла.

Встретив Сиби, Бэйл из заядлого холостяка быстро превратился в образцового семьянина. Сейчас Сиби и Кристиан до сих пор женаты, и у них есть двое детей.

Кинооператор Дэнни Модер долгое время был фанатом Джулии Робертс. В 2001 году они работали вместе на съемках фильма «Мексиканец», а через год они поженились.

Джулия родила Дэнни двойню – девочку и мальчика, а потом еще одного сына.

Николас Кейдж был женат трижды. Сначала на актрисе Патрисии Аркетт, затем на дочери «короля рок-н-ролла» Лизе Марии Пресли. А вот третьей супругой актера стала кореянка Элис Ким, которая на момент их знакомства работала официанткой в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.

В 2004 году они поженились, через год у них родился сын Кал-Эл. Но с января 2016 года супруги не живут вместе. Поводом для расставания, по слухам, стала супружеская неверность Ким.



Британский музыкант Ли Райан, бывший участник популярной группы Blue, в 2008 году женился на парикмахере Саманте Миллер, и в том же году появился на свет их первенец.

Пара познакомилась в Интернете – девушка-поклонница отправляла музыканту свои фотографии в одной из социальных сетей. Через два года после свадьбы они развелись.

Популярный кино- и телеактер Патрик Демпси познакомился со своей второй женой Джиллиан Финк в парикмахерской, где она работала. Они поженились в 1999 году и стали родителями троих детей.

В январе 2015 года Джиллиан подала на развод, однако паре удалось уладить разногласия, и в ноябре прошлого года, заявление было отозвано.

Мария Лепетюхина

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