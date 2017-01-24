Cкандал недели

Сотни тысяч человек в разных городах мира приняли участие в «женских маршах» против президента США Дональда Трампа.

В Вашингтоне в акции протеста приняли участие около 500 тысяч человек. Также марши прошли в Лондоне, Барселоне, Париже, Дублине, Брюсселе, Милане, Сиднее и других городах. Всего, по данным организаторов, к акции протеста присоединились более 600 городов, а число участников превысило 2,5 млн человек.

Наибольший резонанс вызвало выступление на акции в Вашингтоне певицы Мадонны, которая обрушилась с нецензурной критикой в адрес нового президента США. Крепкие выражения певицы вынудили телеканалы CNN и MSNBC прервать звуковую трансляцию, оставив лишь видеоряд. «Да, я злюсь, я возмущена. Да, я очень много думала о том, чтобы взорвать Белый дом, но я понимаю, что это ничего не изменит. Мы не можем впадать в отчаяние», — заявила певица со сцены.

Она подчеркнула, что хоть «добро не победило на этих выборах», но в конце концов справедливость одержит верх. После речи певица исполнила свою песню Express Yourself, в которой также изменила некоторые слова на матерную брань.

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США.

Вернувшись в овальный кабинет Белого дома сразу после инаугурации, Дональд Трамп подписал указ о частичной отмене положений реформы здравоохранения Барака Обамы Obamacare. Таким образом, он символически выполнил свое предвыборное обещание. Полностью реформу Обамы указом президента не отменить, поскольку эти законы может скорректировать только конгресс США. Указ президента замораживает некоторые правила и в частности позволяет игнорировать налоговые выплаты и штрафы.

Также в первые часы прездентства Трамп подписал первые назначения в своем кабинете. Так, он подтвердил назначение Джеймса Маттиса министром обороны и Джона Келли секретарем внутренней безопасности.

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