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Цитата недели

"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса " - Петр Порошенко

24 января 2017г., 21:23

Петр Порошенко пообещал, как президент,  всеми законными способами противодействовать попыткам дестабилизировать страну.

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«Хочу передать этим политикам вопрос: а вы собирали эти территории, вы приложили к тому усилия, чтобы этими землями разбрасываться?», — сказал президент Украины Петр Порошенко.

 

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Москва-Инфо

   