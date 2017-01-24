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Цитата недели
"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса " - Петр Порошенко
Петр Порошенко пообещал, как президент, всеми законными способами противодействовать попыткам дестабилизировать страну."
«Хочу передать этим политикам вопрос: а вы собирали эти территории, вы приложили к тому усилия, чтобы этими землями разбрасываться?», — сказал президент Украины Петр Порошенко.
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