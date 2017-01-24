Италия. Кубок. Четвертьфинал. «Ювентус» — «Милан»

25 января 2017 года, 22-45 МСК

«Ювентус»

Лидировать в таблице «Ювентус» продолжает, но группа преследователей во главе с «Ромой» оторваться туринцам не дает. Сейчас преимущество команды Массимилиано Аллегри составляет всего одно очко, но один матч в запасе есть. Одна осечка у «старой синьоры» в январе уже была – не так давно был проигрыш в гостях у «Фиорентины» (1:2), но в остальных матчах особых проблем не было. В крайнем домашнем матче обыгран «Лацио» (2:0), в начале месяца был разгром «Болоньи» (3:0), а в Кубке Италии, также на «Ювентус Стэдиум», одержана сложная победа над «Аталантой» (3:2).

«Милан»

«Милан» свою путевку в четвертьфинал заработал в противостоянии с «Торино», обыграв «быков» на своем поле 2:1, но вот в чемпионате у команды Винченцо Монтеллы пока не все так гладко. После перерыва обыграть удалось только «Кальяри» (1:0), еще один поединок с «Торино» принес ничью 2:2, а в последнем туре россонери проиграли важнейший домашний матч с «Наполи» (1:2). В таблице «Милан» теперь только седьмой, отставание в от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до семи очков, что, даже с учетом игры в запасе, уже немало.

Статистика и личные встречи

В этом сезоне «Милан» туринцам не проигрывал — в чемпионате одержана победа 1:0, в Суперкубке Италии виктория пришла в серии пенальти.

В рамках Серии А в Турине «Ювентус» обыгрывает россонери пять сезонов подряд, в Кубке команды встречались в 2012 и 2013 годах, оба матча завершились вничью.

Прогноз

В этом сезоне к «Милану» у «Ювентуса» явно есть свои счеты, шутка ли, команда Монтеллы дважды обыгрывала туринцев. На наш взгляд, сейчас настрой у туринцев будет запредельным, не допустить третью осечку будет делом чести. Считаем, что шансов у «Милана» немного, скорее всего в полуфинал пройдет команда Аллегри, уверенная победа «Юве» лично у нас особых вопросов не вызывает.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ювентус – 1,59

Ничья – 3,98

Милан — 7,70

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