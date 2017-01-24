Футбол. Франция. Кубок Лиги. Ливерпуль – Саутгемптон

25 января 2017, 23:00 МСК

«Ливерпуль»

По мнению ряда специалистов «Ливерпуль» сейчас переживает игровой кризис. Впрочем, такие выводы далеко небезосновательны. На минувших выходных мерсисайдцы проиграли дома в матче чемпионата аутсайдеру «Суонси»2:3, после чего опустились на четвертую позицию в турнирной таблице. Надо отметить, что поражение от «лебедей» стало продолжением череды неудачных поединков, которые накрыли клуб. За последние шесть официальных матчей «Ливерпуль» сумел обыграть лишь «Плимут» 1:0 в матче Кубка Англии.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» выиграл в первом матче благодаря голу Натаниэля Редмонда. Минимальное преимущество еще не гарантирует выхода в следующий круг, однако как показала встреча «святые» очень неплохо умеют играть в обороне. Кстати, не пропустил голов «Саутгемптон» и в последнем туре чемпионата, в котором принимал дома «Лестер». Победа получилась очень уверенной – 3:0.

Статистика и личные встречи

«Саутгемптон» обыграл в первом матче Кубка Лиги «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Матч первого круга чемпионата между соперниками завершился вничью 0:0.

«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» три из пяти последних поединков дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка «Ливерпуль». Все-таки, несмотря на проблемы, на протяжении сезона мерсисайдцы демонстрировали довольно неплохую игру. Считаем, что Клоппу удастся настроить своих подопечных на реванш, ведь один гол – преимущество довольно шаткое. На наш взгляд, именно «Ливерпуль» станет первым участником финала Кубка Лиги.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ливерпуль — 1,53

Ничья — 4,40

Саутгемптон — 7,60

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