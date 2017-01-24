Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо»Москва — «Салават Юлаев»

25 января 2017 года, 19-30 МСК

«Динамо» Москва

Динамовцы набрали великолепный ход. За последний месяц москвичи одержали восемь побед и лишь дважды проиграли. Вот совсем недавно «Динамо» просто уничтожило на своем льду челябинский «Трактор», 6:2. Обилие позитивных результатов существенно повлияло на положение столичного коллектива в турнирной таблице. «Динамо» уверенно занимает пятое место. И уже имеет реальные шансы побороться не только за четвертую строчку, но и за третью.

«Салават Юлаев»

У «Салавата» стабильный регресс. За те же тридцать дней представитель Башкортостана побеждал два раза. Уфимцы уже приучили любителей хоккея к своим неудачам. Так за последнюю неделю СЮ трижды перевел игру в овертайм, но уступил в дополнительное время «Ак Барсу» и «Барысу», а по буллитам «Витязю». Несмотря на многочисленные провалы «Салавату» пока удается удержаться на пятой позиции в Восточной Конференции. Вероятно, запаса прчности хватит для выхода в раунд плей-офф. Но с какого места? Четвертого или восьмого? Все зависит только от самих хоккеистов из Уфы.

Статистика и личные встречи

Во второй половине января динамовцы выиграли в дерби у ЦСКА и нокаутировали «Трактор». Последний раз уфимцы побеждали две недели назад в домашней игре со «Спартаком».

В этом сезоне «Салават» обыграл дома «Динамо» с минимальным счетом 2:1. Москвичи на своей арене выигрывали у гостей из Уфы четыре раза подряд.

Прогноз

Команды находятся в совершенно разном функциональном состоянии. Если динамовцам еще не надоело выигрывать, то возьмем их чистую победу.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Динамо Москва – 1,89

Ничья – 3,98

Салават Юлаев – 3,94

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