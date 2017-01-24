Хоккей, НХЛ, Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус

25 января 2017 года, 03:00 МСК

«Нью-Йорк Айлендерс»

Команда Дауга Вейта в последних матчах играет очень достойно. «Айлам» удалось заработать 7 очков в предыдущих четырёх встречах и вряд ли хозяева собираются на этом останавливаться. Турнирное положение «Островитян» остаётся крайне сложным и клуб из Нью-Йорка по-прежнему находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.

«Коламбус»

«Коламбус» провёл просто сумасшедший матч накануне против «Оттавы». На двоих команды забили 12 шайб, но «Пиджакам» по итогу удалось выиграть. Потрачено было очень много сил и сейчас остаётся вопросом, в какой физической кондиции находится команда. «Блю Джекетс» неплохо играют на выезде и продолжают борьбу с «Вашингтоном» за лидерство в конференции и лиге в целом.

Статистика и личные встречи

В шести последних матчах между командами «Айлендерс» становились сильнее пять раз.

На «Барклайс Центр» арене «Айлендерс» не проигрывают «Коламбусу» уже 10 матчей подряд, начиная с 2002 года.

Игра дома — основа для «Островитян», большая часть очков набрана ими именно на своём льду.

Прогноз

«Айлендерс» наконец набрали неплохую форму и сейчас они способны немного изменить свою ситуацию в лучшую сторону. Дома «Айлы» играют очень даже хорошо и поэтому мы считаем, что им удастся как минимум отобрать одно очко у «Пиджаков». Предлагаем поставить на двойной шанс первой.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Айлендерс — 2,89

Ничья — 3,86

Коламбус — 2,25

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