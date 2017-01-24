Хоккей, НХЛ, Чикаго — Тампа-Бэй

25 января 2017 года, 04:30 МСК

«Чикаго»

«Чикаго» вновь набрал отличную форму и неплохо закрепился на второй строчке в конференции. Благодаря победам в трёх последних матчах, «Индейцы» набрали 65 очков в сумме после 49 матчей. На хвосте «Блэкхокс» продолжает находится «Анахайм» и «Сан-Хосе», выигравшие свои матчи накануне. Хозяева сильнее всех на Западе играют дома и очень не любят терять очки в Чикаго.

«Тампа-Бэй»

«Молнии» в начале этого сезона показывали очень достойный хоккей и набирали очень много очков на выезде. Однако, после травмы Стэмкоса дела у «Лайтнинг» пошли наперекосяк и команда вылетела из зоны плей-офф, а сейчас и вовсе находится на последнем месте. Вследствие потери капитана, атакующая схема команды развалилась, а игра в обороне и так была не на высоте. Вдобавок ко всему, травмировался Бишоп, а Василевский очень ненадёжен и порой пропускает ну очень простые броски.

Статистика и личные встречи

Дома «Чикаго» забил 86 шайб за 27 матчей, что в среднем равняется 3,19 шайбам за матч.

«Тампа» на выезде в последнее время пропускает очень много, даже «Аризона» забила в ворота «Лайтнинг» 5 шайб, а средний показатель равен 2,92 шайбы за игру.

Прогноз

«Тампе» объективно уже нечего терять, поэтому команда пойдёт вперёд без оглядки на оборону. Мы считаем, что очень мощный «Чикаго» должен воспользоваться ошибками в обороне у гостей и забить не менее трёх шайб. Исходя из этого, предлагаем поставить на индивидуальный тотал хозяев.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Чикаго — 1,96

Ничья — 3,97

Тампа-Бэй — 3,48

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов