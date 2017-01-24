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Прогноз. Хоккей. «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 25 января 04:30 мск
В среду на льду «Юнайтед Центр» арены встретятся «Чикаго» и «Тампа-Бэй». «Лайтнинг» показывают ужасный хоккей и занимают последнее место в конференции. Удастся ли им исправить ситуацию?"
Хоккей, НХЛ, Чикаго — Тампа-Бэй
25 января 2017 года, 04:30 МСК
«Чикаго»
«Чикаго» вновь набрал отличную форму и неплохо закрепился на второй строчке в конференции. Благодаря победам в трёх последних матчах, «Индейцы» набрали 65 очков в сумме после 49 матчей. На хвосте «Блэкхокс» продолжает находится «Анахайм» и «Сан-Хосе», выигравшие свои матчи накануне. Хозяева сильнее всех на Западе играют дома и очень не любят терять очки в Чикаго.
«Тампа-Бэй»
«Молнии» в начале этого сезона показывали очень достойный хоккей и набирали очень много очков на выезде. Однако, после травмы Стэмкоса дела у «Лайтнинг» пошли наперекосяк и команда вылетела из зоны плей-офф, а сейчас и вовсе находится на последнем месте. Вследствие потери капитана, атакующая схема команды развалилась, а игра в обороне и так была не на высоте. Вдобавок ко всему, травмировался Бишоп, а Василевский очень ненадёжен и порой пропускает ну очень простые броски.
Статистика и личные встречи
Дома «Чикаго» забил 86 шайб за 27 матчей, что в среднем равняется 3,19 шайбам за матч.
«Тампа» на выезде в последнее время пропускает очень много, даже «Аризона» забила в ворота «Лайтнинг» 5 шайб, а средний показатель равен 2,92 шайбы за игру.
Прогноз
«Тампе» объективно уже нечего терять, поэтому команда пойдёт вперёд без оглядки на оборону. Мы считаем, что очень мощный «Чикаго» должен воспользоваться ошибками в обороне у гостей и забить не менее трёх шайб. Исходя из этого, предлагаем поставить на индивидуальный тотал хозяев.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Чикаго — 1,96
Ничья — 3,97
Тампа-Бэй — 3,48
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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