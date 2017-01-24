Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Сибирь»

25 января 2017 года, 19:00 МСК

«Ак Барс»

В активе казанцев 99 очков, что практически гарантирует команде Зинетуллы Билялетдинова третью строчку на Востоке. Догнать «Магнитку» уже не получится, при текущей динамике отыграть 14 очков за семь поединков не выйдет, но и проиграть идущему следом «Трактору» 15 зачетных баллов «барсы» не должны. Январские поединки команда проводит очень неровно, победы в основное время были только над «Трактором» и московским «Динамо», дважды в овертайм переходили игры против «Салавата», проиграла команда «Локомотиву», «Витязю» и «Магнитке».

«Сибирь»

У Новосибирска все намного сложнее – за восемь оставшихся игр команде Скабелки надо отыграть четыре очка, но положительной динамики команда достичь пока не может. В последних шести играх было четыре поражения, обыграть удалось только дома «Витязь» и на выезде «Нефтехимик». К тому же график у «Сибири» непростой – пять из восьми оставшихся игр предстоит провести на выезде.

Статистика и личные встречи

«Сибирь» не может обыграть «барсов» в основное время в пяти последних матчах.

В Казани «Ак Барс» выиграл пять последних поединков, четыре из них – в основное время.

«Сибирь» в гостях за 25 игр набрала 30 очков (8-1-4-12) при разнице шайб 55:67

Прогноз

Конечно, сейчас более мотивированной видится «Сибирь», но и «Ак Барс» уже задолжал своим болельщикам, не выиграв в основное время в трех последних домашних поединках. Ждем от сибиряков оборонительной модели, скорее всего в такой сложной турнирной ситуации команда станет открываться, но вряд ли они в итоге устоят против «барсов».

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ак Барс – 1,82

Ничья – 4,30

Сибирь – 4,00

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