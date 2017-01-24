Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» — «Металлург» Нк

25 января 2017 года, 19-00 МСК

«Нефтехимик»

В 2017 году с «Нефтехимиком» не все ладно – команда Андрея Назарова стремительно теряет позиции и уже сейчас расположилась в шести очках от первой восьмерки и вдобавок сыграла на матч больше конкурентов. Ситуация близка к критичной, к игре против «Кузни» нижнекамцы подходят после четырех поражений подряд. В гостях были крупные поражения от «Динамо» и «Локомотива», дома не удалось остановить «Слован» и «Сибирь».

«Металлург»

«Металлург» с самого старта сезона уйти с подвала турнирной таблицы не может и сумел набрать всего 32 очка за 52 игры. До недавнего поединка против «Лады» команда не могла взять очков с середины декабря, проиграв в основное время 11 игр. Все шансы Новокузнецк потерял уже очень давно, команда сейчас работает исключительно на перспективу.

Статистика и личные встречи

В гостях с начала сезона «Металлург» набрал 15 очков (3-2-2-18) при разнице шайб 35:80.

Новокузнецк еще ни разу за все время существования КХЛ не выигрывал в Нижнекамске, проиграв в основное время в восьми из девяти поединков.

«Нефтехимик» дома выиграл в основное время один из пяти последних матчей.

Прогноз

В атаке оба клуба сейчас смотрятся очень бледно, например нижнекамцы в январе больше одной шайб ы смогли забросить только в одном матче из семи проведенных, да и «Кузня» в гостях в атаке совершенно не радует. Не ждем резкого скачка результативности и в предстоящем матче, ну а больше шансов оставим все же хозяевам.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Нефтехимик – 1,41

Ничья – 6,40

Металлург – 5,90

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