Хоккей, НХЛ, Питтсбург — Сент-Луис

25 января 2017 года, 04:30 МСК

«Питтсбург»

«Пингвины» сейчас находятся в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча, забросив в них 24!!! шайбы. После супер результативного матча с «Вашингтоном» (8:7 от), «Питтсбург» выиграл следующие с крупным счетом у «Каролины» (4:1), «Каролины» (7:1) и 'Бостона' (5:1). Сможет ли 'Сент-Луис' оставить набравших ход Малкина и компанию?

Из потерь — сегодня точно не сыграют Дамулин, Каллен и Летанг.

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» балансирует на грани зоны плей-офф и ситуация может изменится в любое время. «Ванкувер», «Лос-Анджелес», «Виннипег» и «Даллас» могут настигнуть «блюзменов» в любой момент. Учитывая, что «Сент-Луис» проиграл три последних матча, за очки в Питтсбурге желательно зацепится.

«Сент-Луису» сегодня не поможет Аллен.

Статистика и личные встречи

«Питтсбург» забросил 24 шайбы в последних 4 матчах, выиграв их. «Питтсбург» является самой результативной командой этого сезона в НХЛ

«Сент-Луис» сыграл на тотал больше 5,5 три свои последние встречи, проиграв их. В этом сезоне команды уже встречались дважды. Сначала «Питтсбург» победил в овертайме 4:3. А неделю назад победа была уже за «Сент-Луисом» — 5:2.

Малкин и Кросби с 54 очками каждый делят вторую строчку лучших бомбардиров этого сезона. Владимир Тарасенко с 46 очками занимает 8 место.

Прогноз

Обе команды обладают мощной атакой. У «Пингвинов» вообще самая лучшая атака в Лиге, которая при этом на подъеме. «Блюзмены» также забивают достаточно много в каждом матче. Считаем, что в очном поединке команд стоит сыграть «верх». Ставка, по нашему мнению, достаточно «железная».

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Питтсбург — 1,75

Ничья — 4,20

Сент-Луис — 4,18

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