Установленный Банком России официальный курс евро на 24 января 2017 составляет 63,5 руб., курс доллара на сегодня равен 59,15 руб.



Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 58.31 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 60.49 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 60.49 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 65.08 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.

с 25.01.2017 руб. 61,1994



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