Экономика
Курс доллара на 24 января 2017 года
Согласно данным Московской биржи снизился средневзвешенный курс доллара США к рублю."
Установленный Банком России официальный курс евро на 24
января 2017 составляет 63,5 руб., курс доллара на сегодня равен 59,15
руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 58.31 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 60.49 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 60.49 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 65.08 руб. при продаже банком
бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро.
О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
с 25.01.2017 руб. 61,1994
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