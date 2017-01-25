Афиша/Досуг

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Фильм "Голос монстра"
драма, фэнтези"
В ролях:
Фелисити Джонс, Лиам Нисон, Сигурни Уивер, Тоби Кеббелл, Джеральдин Чаплин, Льюис МакДугалл, Дженнифер Лим, Лили-Роуз Асландогду, Фрида Палссон, Джеймс Мелвилл
Режиссёр: Хуан Антонио Байона
Производство: США, Испания
Премьера: 02.02.2017
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 108
Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов.
Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище.
По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы не отчаиваться.
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