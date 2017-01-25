Афиша/Досуг

В ролях:



Фелисити Джонс, Лиам Нисон, Сигурни Уивер, Тоби Кеббелл, Джеральдин Чаплин, Льюис МакДугалл, Дженнифер Лим, Лили-Роуз Асландогду, Фрида Палссон, Джеймс Мелвилл



Режиссёр: Хуан Антонио Байона



Производство: США, Испания



Премьера: 02.02.2017



Год выпуска: 2016



Продолжительность: 108

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов.

Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище.

По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы не отчаиваться.

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