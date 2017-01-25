Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 января 2017 составляет 59,21 руб., курс евро на сегодня равен 63,62 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 58.31 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 60.49 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 62.64 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 65.08 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

с 25.01.2017 руб. 61,1994

эксперты Bank of America

Эксперты сейчас в основном акцентируют внимание на том, что при солаблении антироссийских санкций 2018 станет годом, когда российская валюта станет дороже на 5-10%.

При этом ключевые ставки ЦБ РФ будут снижаться по их мнению, однако темпы экономического роста не изменятся.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.





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