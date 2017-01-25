Московская жизнь
Резидентные разрешения выданы 5,5 тыс. жителям Москвы
Более 5 тысяч москвичей получили резидентные разрешения в новой зоне платных парковок, появившихся в Москве в декабре 2016 года."
Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского
парковочного пространства» (АМПП).
«Около 5,5 тысяч москвичей получили резидентные разрешения в новой зоне платных парковок, которая была организована в декабре 2016 года, большая часть подала документы через центры «Мои документы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
По его словам, которого цитирует пресс-служба, разрешение выдается на срок от одного до трех лет и позволяет парковаться бесплатно с 20:00 до 8:00.
«Круглосуточное разрешение на год стоит 3 тысячи рублей. Подать разрешения на продление можно за два месяца до окончания срока действия. Мы призываем автомобилистов не затягивать с подачей документов и оформлять разрешения заранее», - отметил он.
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