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Московская жизнь

Резидентные разрешения выданы 5,5 тыс. жителям Москвы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Резидентные разрешения выданы 5,5 тыс. жителям Москвы

Информационный Центр Правительства Москвы 25 января 2017г., 11:44

Более 5 тысяч москвичей получили резидентные разрешения в новой зоне платных парковок, появившихся в Москве в декабре 2016 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Около 5,5 тысяч москвичей получили резидентные разрешения в новой зоне платных парковок, которая была организована в декабре 2016 года, большая часть подала документы через центры «Мои документы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По его словам, которого цитирует пресс-служба, разрешение выдается на срок от одного до трех лет и позволяет парковаться бесплатно с 20:00 до 8:00.

«Круглосуточное разрешение на год стоит 3 тысячи рублей. Подать разрешения на продление можно за два месяца до окончания срока действия. Мы призываем автомобилистов не затягивать с подачей документов и оформлять разрешения заранее», - отметил он.

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