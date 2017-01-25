Московская жизнь
Выбор из 580 объектов предоставил «Активный гражданин» для граждан столицы
Более 580 объектов для благоустройства будут определены через голосование на портале «Активный гражданин»."
Об этом 25 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter и персональной странице в социальной сети «В Контакте».
«В 2017 активно продолжим благоустраивать город. Вы, как и прежде, решаете на портале «Активный Гражданин», где и какую площадку благоустроить, какое оснащение установить. Только теперь ваши ответы на портале «Активный Гражданин», станут еще более детальными. Всего с помощью портала «Активный Гражданин» в этом году планируем благоустроить более 580 объектов», - написал мэр города на страницах в социальных сетях.
Голосования пройдут в 124 районах столицы и стартуют уже сегодня, 25 января, открываться они будут частями в течение двух недель.
Также можно будет определиться с проектной моделью, то есть голосующие увидят варианты благоустройства и решат, какой из них лучше. Появится возможность отмечать элементы, которые необходимо установить во дворах. Например, для детской площадки «активные граждане» смогут выбрать до пяти архитектурных форм из девяти предложенных. Среди них — качели, горка, песочный дворик, карусель и другие.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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