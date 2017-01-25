Об этом 25 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter и персональной странице в социальной сети «В Контакте».

«В 2017 активно продолжим благоустраивать город. Вы, как и прежде, решаете на портале «Активный Гражданин», где и какую площадку благоустроить, какое оснащение установить. Только теперь ваши ответы на портале «Активный Гражданин», станут еще более детальными. Всего с помощью портала «Активный Гражданин» в этом году планируем благоустроить более 580 объектов», - написал мэр города на страницах в социальных сетях.

Голосования пройдут в 124 районах столицы и стартуют уже сегодня, 25 января, открываться они будут частями в течение двух недель.

Также можно будет определиться с проектной моделью, то есть голосующие увидят варианты благоустройства и решат, какой из них лучше. Появится возможность отмечать элементы, которые необходимо установить во дворах. Например, для детской площадки «активные граждане» смогут выбрать до пяти архитектурных форм из девяти предложенных. Среди них — качели, горка, песочный дворик, карусель и другие.

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