Об этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.



По его словам, районы соединит большой внеуличный пешеходный переход. Также будет создана благоустроенная территория с прогулочными зонами и местами для семейного отдыха.



«Одна из важнейших функций транспортно-пересадочного узла «Ховрино» - дополнительная связь районов Ховрино и Дегунино. Благодаря строительству 600-метрового пешеходного перехода жителям станет намного комфортнее попадать из района в район, безопасно преодолевая железнодорожные пути. Переход будет полностью приспособлен для маломобильных людей - его оборудуют лифтами», - сказал Сергей Кузнецов.



Он также пояснил, что в мкр. Бусиново (район Западное Дегунино) находится несколько социальных объектов, которыми регулярно пользуются жители Ховрино. Это две школы, два детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.



Сергей Кузнецов добавил, что возле ТПУ построят многофункциональный комплекс с предприятиями торговли и услуг. Проектом предусмотрено возведение двух жилых комплексов высотой до 100 метров со встроенным детским садом, апартаментов.



В состав самого ТПУ войдут автостанция для автобусов межрегионального и международного сообщения, удобные платформы посадки-высадки пассажиров, теплые зоны ожидания с информационными табло и просторный охраняемый паркинг.



Здесь можно будет пересесть на станцию метро «Ховрино» Замоскворецкой линии метро. Ввод участка от станции «Речной вокзал» до «Ховрино» улучшит транспортное обслуживание 220 тысяч жителей районов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный.



Расстояние до метро сократится на 3 км. Примерно в два раза снизится и нагрузка на станцию метро «Речной вокзал». В шаговой доступности окажется и платформа Октябрьской железной дороги.



Реконструкция и оптимизация дорожной сети на ул. Дыбенко, Зеленоградская и в Прибрежном проезде позволит разгрузить проблемные участки Ленинградского шоссе, Фестивальной, Беломорской и Смольной улиц.



«Мэр Сергей Собянин отмечал, что от ТПУ во многом зависит улучшение транспортного обеспечения сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья», - подчеркнул Сергей Кузнецов.



Главный архитектор пояснил, что при формировании проекта ТПУ «Ховрино» применялся самый успешный мировой опыт - Японии, Германии, Испании и других стран.

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