Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



«В марте текущего года на линии метро выйдет самый современный на сегодняшний день поезд «Москва», в составе нового поколения количество пассажирских мест увеличится на 15%. Будут установлены интерактивные мониторы, специальные станции для подзарядки гаджетов и другое новейшее оборудование», - отметил Максим Ликсутов.



Главные особенности поезда нового поколения «Москва» - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Также они оборудованы современными системами вентиляции, освещения, более удобными дверями. Название для нового поезда впервые предложили придумать самим москвичам. За название «Москва» для нового вагона столичной подземки высказались более 15% участников опроса на портале «Активный гражданин». До 2020 г. метрополитену должны поставить 96 современных поездов (768 вагонов) нового типа.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов