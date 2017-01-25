Установленный ранее запрет позволил изъять из оборота более 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снизить на 33% количество случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников.



«Запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей. В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым», — отмечается в сообщении.



В Роспотребнадзоре также заявили, что к ним поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер.



Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен после массового отравления средством для ванны «Боярышник» в Иркутске. Напомним, массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к 31 декабря 2016 года скончались 76 человек.

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