Путешествие

По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в странах Европы с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллеза с числом пострадавших более 450 человек. В ситуацию вовлечены 10 стран — Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания.

По данным эпидемиологического расследования случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных на территории Польши. Для ликвидации вспышки с учетом результатов лабораторных исследований из торговой сети изъято более 2,7 млн яиц, приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик, оптово снабжающих европейский регион.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — отмечается в сообщении пресс-служба ведомства.

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