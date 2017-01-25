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Происшествия

Из горящего дома спасены десять человек

Фото: 24.ru/Лидия Широнина

Из горящего дома спасены десять человек

M24.ru 25 января 2017г., 12:59

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ЧП произошло на улице Краснобогатырская, 75 в ночь на 25 января. В жилой квартире на седьмом этаже горели личные вещи. Хозяйка квартиры покинула помещение до приезда спасателей, людей спасали из соседних квартир.

Пожар площадью 30 квадратных метров полностью потушили в 4:39. В результате инцидента никто не пострадал.

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