Происшествия

ЧП произошло на улице Краснобогатырская, 75 в ночь на 25 января. В жилой квартире на седьмом этаже горели личные вещи. Хозяйка квартиры покинула помещение до приезда спасателей, людей спасали из соседних квартир.

Пожар площадью 30 квадратных метров полностью потушили в 4:39. В результате инцидента никто не пострадал.

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