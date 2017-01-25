Уменьшенные знаки появятся на улицах Большая и Малая Никитская, а также в Скарятинском, Гранатном и Брюсовом переулках. Улицы для эксперимента выбирались те, где достаточно большое количество дорожных знаков. Кроме того они должны были быть неширокие, и скорость движения на них небольшая

На улице Большая Никитская, Гранатном и Брюсовом переулках используют дорожные знаки размером 500 на 500 миллиметров, на Малой Никитской улице и Скарятинском переулке – размером 400 на 400 миллиметров. Необходимость в использовании информационных табличек на данных улицах отпадет в связи с появлением совмещенных дорожных знаков.

Ранее на данных улицах размер дорожных знаков "Остановка запрещена" и "Парковка" и других составлял 700 на 700 миллиметров, а информационных табличек – 700 на 350 миллиметров.

Как полагают специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД), дорожные знаки уменьшенного типоразмера более удачно вписываются в окружающую среду, гармонируют с архитектурой города и новым образом улиц.

Установка новых знаков повысит комфортное передвижение пешеходов по тротуарам, поскольку знаки будут установлены выше и ближе к проезжей части. Кроме того, это позволит сократить расходы на приобретение и установку дорожных знаков.

Впервые о предложении ЦОДД уменьшить дорожные знаки стало известно в декабре прошлого года. Тогда об этом рассказал первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков. Для экономии места специалисты также предлагали объединить знаки "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".

Правила применения, размеры и требования по размещению дорожных знаков регулируется положениями ГОСТ. Стандарты соответствуют венской и женевской "Конвенции о дорожных знаках и сигналах". В части размещения групп знаков на одной опоре в требованиях говорится, что "в одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета знаков движения по полосе, дублирующих знаков, знаков дополнительной информации".

Таким образом, кроме трех основных знаков, может быть множество дополнительных табличек. Также в ГОСТах прописаны, что дорожные знаки должны быть четырех типоразмеров: малого, нормального, большого и очень большого размера.

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