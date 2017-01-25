В прежнем режиме станции заработают 31 января.

Для пассажиров временно закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". "Парк Победы" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Для проезда пассажиры могут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, МЦК, а также наземным городским транспортом.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в феврале. В декабре 2016 года строители завершили сооружение участка от "Парка Победы" до "Раменок". Кроме того, был достроен второй тоннель между "Деловым центром" и "Парком Победы" – это позволяет перевести движение поездов на этом участке из челночного в обычный режим.

Западный радиус Калининско-Солнцевской линии стал доступен пассажирам 31 января 2014 года, когда поезда начали курсировать между станциями "Деловой центр" и "Парк Победы".

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