Здесь интересно

Посвященный Татьяниному дню флэшмоб пройдет в столичном метро 25 января.



«25 января в вестибюле станции метро «Полянка» ко Дню студента пройдет флешмоб, который организуют участники проекта «Музыка в метро». Вместе выступят почти 20 представителей различных музыкальных направлений», - отмечается в материале.



Проект «Музыка в метро» появился в мае 2016 года. Первыми станциями, где он стартовал, стали «Маяковская», «Выставочная» и «Курская». Музыкальные площадки расположили так, чтобы они не мешали свободному перемещению пассажиров. За время работы проекта в Московском метрополитене выступили более 1 тысячи 200 артистов.

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