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Политика

По распоряжению Шойгу идет усиление войск на юге России

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

По распоряжению Шойгу идет усиление войск на юге России

ИА «РОСБАЛТ» 25 января 2017г., 15:03

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил усилить войска Южного военного округа в связи с конфликтом на Украине и деятельностью террористов на Северном Кавказ.

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«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывают прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — сказал министр.

По словам Шойгу, это является поводом для усиления войск ЮВО. Он добавил, что нужно продолжать «совершенствовать» боевой состав войск округа, набирать военнослужащих по контракту и оснащать войска новыми образцами вооружения.

Кроме того, министр сообщил, что в общей сложности в войска ЮВО за последнее время поступило 1,7 тыс. новых и модернизированных образцов вооружений. «Среди них — подводная лодка „Старый Оскол“ и фрегат „Адмирал Григорович“, оснащенные высокоточным оружием большой дальности», — уточнил глава ведомства.

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