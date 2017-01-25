Образование/Карьера

Министр образования и науки Ольга Васильева высказала мнение, что школа сама должна решить, ставить ли по музыке, рисованию и физкультуре оценку или "зачет - незачет".

Заслуженный учитель России Евгений Бунимович объяснил, что успехи по физкультуре нужно оценивать в зависимости от улучшения индивидуальных результатов.



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