версия для печати

Образование/Карьера

Рассматривается вопрос об отмене оценок по музыке, физкультуре и рисованию

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Рассматривается вопрос об отмене оценок по музыке, физкультуре и рисованию

M24.ru 25 января 2017г., 15:10

Оценки по музыке, физкультуре и рисованию могут отменить

"

Министр образования и науки Ольга Васильева высказала мнение, что школа сама должна решить, ставить ли по музыке, рисованию и физкультуре оценку или "зачет - незачет".

Заслуженный учитель России Евгений Бунимович объяснил, что успехи по физкультуре нужно оценивать в зависимости от улучшения индивидуальных результатов.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Образование/Карьера»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   