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Образование/Карьера
Рассматривается вопрос об отмене оценок по музыке, физкультуре и рисованию
Оценки по музыке, физкультуре и рисованию могут отменить"
Министр образования и науки Ольга Васильева высказала мнение, что школа сама должна решить, ставить ли по музыке, рисованию и физкультуре оценку или "зачет - незачет".
Заслуженный учитель России Евгений Бунимович объяснил, что
успехи по физкультуре нужно оценивать в зависимости от улучшения индивидуальных
результатов.
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