Культура
Кандинский - это человек, который отразил эпоху в линиях и формах
Новаторство Кандинского обсудят на культурной платформе "Синхронизация""
Дата: 25 января, 20:00
Место: Курсовой пер 17 стр 1
Цена: от 900 рублей
Ради чего идти: Василий Кандинский, основоположник абстракционизма, был человеком нового времени. После себя он оставил мощную теоретическую базу, которая открывает суть его творческого метода. Какую роль в нем сыграло открытие атома, расскажет историк искусства Ольга Чуворкина. Ей также предстоит затронуть тему взаимосвязи лубка, иконы и абстракции и ответить на вопрос – как в линиях и формах на полотнах Кандинского увидеть отражение черт эпохи.
Что еще: лекция является составной частью курса "О чем молчат картины". Кандинский – не единственная персона в истории мирового изобразительного искусства, чей стиль разбирают на "Синхронизации".какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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