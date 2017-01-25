Дата: 25 января, 20:00

Место: Курсовой пер 17 стр 1

Цена: от 900 рублей

Ради чего идти: Василий Кандинский, основоположник абстракционизма, был человеком нового времени. После себя он оставил мощную теоретическую базу, которая открывает суть его творческого метода. Какую роль в нем сыграло открытие атома, расскажет историк искусства Ольга Чуворкина. Ей также предстоит затронуть тему взаимосвязи лубка, иконы и абстракции и ответить на вопрос – как в линиях и формах на полотнах Кандинского увидеть отражение черт эпохи.

Что еще: лекция является составной частью курса "О чем молчат картины". Кандинский – не единственная персона в истории мирового изобразительного искусства, чей стиль разбирают на "Синхронизации".

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