Будем здоровы

Об этом сообщили ученые из Университета Висконсина и Национального института старения США.

Биологи провели исследование на макаках-резусах, геном которых на 93% совпадает с человеческим. И как выяснилось, влияние повседневного питания на организм после 30 лет меняется.

Пища способна спровоцировать развитие болезней и раннюю смерть. Ученые советуют ограничивать калорийность питания, а также отказаться от еды по вечерам и ночам. Эксперты подчеркивают, что такие ограничения нужно вводить именно после 30 лет.

Ограничения в еде могут повысить качество жизни. По данным исследователей из Биомедицинского исследовательского центра Пеннингтон (США), благодаря сокращению рациона примерно на 25% у людей не только снижается вес, но и повышается качество сна, а также улучшается настроение и сексуальная функция.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов