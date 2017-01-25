Кэмерон уделял много внимания исследованию деменции еще в бытность своего премьерства. В 2012 году он запустил программу Dementia Challenge, призванную найти средство для избавления от недуга к 2025 году.



«Я очень рад взять на себя президентство в Alzheimerʼs Research UK — амбициозного благотворительного института, стимулирующего медицинские исследования по борьбе с этим разрушительным состоянием», — заявил Кэмерон.



К деменции относят различные дегенеративные заболевания, которые провоцируют постепенное ослабление функции мозга. Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции.



По оценкам Всемирной организации здравоохранения на апрель 2016 года, во всем мире насчитывается 47,5 млн людей с деменцией, и ежегодно появляются 7,7 млн новых случаев заболевания.

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