Личный бюджет

На катке ВДНХ введут больше льготных сеансов для пенсионеров и студентов.

«С 26 января на катке ВДНХ будет больше бесплатных сеансов для пенсионеров и появятся регулярные скидки для студентов. Так, учащиеся очного отделения любого российского вуза смогут приобрести билеты на каток со скидкой 30%. Она будет действовать для студентов в будни на утренние и вечерние сеансы. А пенсионеры смогут кататься бесплатно на утренних сеансах по вторникам, средам и четвергам. Прежде бесплатные посещения для пенсионеров устраивали только по вторникам. Чтобы воспользоваться льготами, достаточно будет показать документ, подтверждающий право на их получение (студенческий билет или пенсионное удостоверение в кассах у входных павильонов на каток №1 и №2», - отмечается в материале.



Льготы и скидки будут действовать до конца февраля. Исключением станут лишь праздничные дни - с 23 по 26 февраля. Всего льготные билеты для пенсионеров и студентов будут доступны до конца февраля. На дополнительные услуги, в том числе прокат, заточку коньков, льготы не распространятся.



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