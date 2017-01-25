Личный бюджет
Льготы и скидки на катке ВДНХ будут действовать до конца февраля
На катке ВДНХ планируют увеличить количество льготных сеансов для пенсионеров и студентов"
На катке ВДНХ введут больше льготных сеансов для пенсионеров и студентов.
«С 26 января на катке ВДНХ будет больше бесплатных сеансов
для пенсионеров и появятся регулярные скидки для студентов. Так, учащиеся
очного отделения любого российского вуза смогут приобрести билеты на каток со
скидкой 30%. Она будет действовать для студентов в будни на утренние и вечерние
сеансы. А пенсионеры смогут кататься бесплатно на утренних сеансах по
вторникам, средам и четвергам. Прежде бесплатные посещения для пенсионеров
устраивали только по вторникам. Чтобы воспользоваться льготами, достаточно
будет показать документ, подтверждающий право на их получение (студенческий
билет или пенсионное удостоверение в кассах у входных павильонов на каток №1 и
№2», - отмечается в материале.
Льготы и скидки будут действовать до конца февраля. Исключением станут лишь праздничные дни - с 23 по 26 февраля. Всего льготные билеты для пенсионеров и студентов будут доступны до конца февраля. На дополнительные услуги, в том числе прокат, заточку коньков, льготы не распространятся.
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