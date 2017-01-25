«Департаментом градостроительной политики Москвы в 2016 году рассмотрено 6 тысяч 479 обращений граждан. Руководитель департамента Сергей Лёвкин уточнил, что эти обращения поступали как в письменном, так и в электронном виде», - отмечается в материале.



Кроме того, на «горячую линию» департамента поступило около 11 тысяч устных обращений москвичей. «Горячая линия» работает с 2000 года. И если в первые пять лет на нее поступало не более 1,5 тысяч звонков, то в последние последние пять лет количество обращений ежегодно доходит в среднем до 15 тысяч звонков. Так, в 2015 году в департамент поступило 5 тысяч 860 письменных обращений от жителей столицы и 14 тысяч 909 устных обращений на «горячую линию».



В 2016 году вопросы граждан чаще всего касались строящихся объектов (23%), размещения объектов религиозного назначения (20%), перспективы сноса пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения (14%), проектов реорганизации территорий неиспользуемых промзон (12%). Также граждане спрашивали о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, реконструкции зданий и сооружений (надстройке), планируемых объектах, высказывали предложения по градполитике, по вопросу сохранения архитектурных памятников и многом другом.

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