«Весь мир двигается по пути создания крупных мегаполисов, и сегодня в сотне крупных мегаполисов мира уже проживают 1 млрд населения, и эти мегаполисы создают именно то будущее, о котором мы частично говорим. В мегаполисах нет ни нефти, ни газа, но есть знания, есть инновации, есть наука, есть образование , есть новые технологии. Это как раз те точки, которые являются точками роста, локомотивами нашей современной цивилизации. И Москва в этом отношении не хуже большинства мегаполисов мира. По количеству населения она входит в тройку мировых лидеров», - сказал Сергей Собянин.



По его словам, современная борьба в мегаполисах идет не за заводы, а в первую очередь за человека.



«Мы видим громадные перетоки человеческого капитала между крупнейшими центрами мира. И Москва, являясь конкурентом в этом борьбе, является конкурентом не для Тулы, Ярославля или Твери, а для Нью-Йорка, Лондона, Парижа. Собственно, в этом и есть миссия Москвы, которая должна быть и является крупнейшим мегаполисом и конкурентом за человеческий капитал. Но чтобы конкурировать за человеческий капитал, за людей, за знания, конечно, необходимо создание соответствующей уникальной среды, которая была бы комфортна для жизни, комфортна для отдыха, учебы и работы», - уточнил мэр города.

Мэр также рассказал студентам о том, как развивается столица, и над чем работают городские власти.



«Если посмотреть на диаграмму, видно, что, конечно, это город финансов, в котором сосредоточено 90% всех кредитных организаций России. Это центр и столица IT-технологий, где сосредоточено 90% IT-компаний. Это, конечно, город студентов, это треть научного потенциала страны. Это огромный транспортный хаб», - напомнил Сергей Собянин.



Столичный градоначальник остановился также на некоторых направлениях, которые ведет город в последние годы. Одно из них - это создание комфортной городской среды. С.Собянин напомнил, что в послевоенные годы в Москве уделялось большое внимание этому вопросу. «Появились ВДНХ, парк «Сокольники», парк Горького. В последние десятилетия советской власти ситуация изменилась, а годы перестройки изменили городскую среду до неузнаваемости», - сказал Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что не так давно, лет пять-семь назад, столица была менее комфортной для горожан. «Тем не менее, мы начали потихоньку, постепенно, год от года изменять. Начали с московских дворов, которые были приведены в порядок», - сообщил Сергей Собянин.



Также мэр поздравил студентов с Татьяниным днем.



«От всей души поздравляю с праздником, с днем студента. Для Москвы это действительно праздник. Почти каждый 10-й житель - это студент, один из самых студенческих городов и России, и мира. Москва дает возможность не только получить хорошее образование, но и открывает перед студентами Москвы огромные возможности по выбору профессии, специальности и, собственно, вашей судьбы. Мы стараемся делать все, чтобы наш город был привлекателен для вас и интересен, и полезен. Поздравляю с днем студента. Желаю успехов!», - заключил Сергей Собянин.

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