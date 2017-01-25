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Готовим вкусно

Рецепт для приготовления тушеных почек

Рецепт для приготовления тушеных почек

http://www.mmenu.com/ 25 января 2017г., 18:48

Почки тушеные по-русски

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Ингредиенты:

почки говяжьи - 420 граммов
морковь - 1 штука
корень сельдерея - 40 граммов
лук репчатый - 2 головки
огурцы соленые - 140 граммов
чеснок - 3 зубчика
соус томатный - 400 граммов
масло растительное - 2 ст. ложки
специи по вкусу

Способ приготовления:

Почки замочите в холодной воде на 2–3 часа, воду слейте. Залейте почки свежей водой и варите при слабом кипении, периодически снимая с поверхности бульона пену и жир.

Готовые почки нарежьте ломтиками, залейте горячим томатным соусом. Морковь, сельдерей и лук нарежьте небольшими кусочками, спассеруйте на масле.

Огурцы нарежьте кружочками.

Подготовленные овощи соедините с почками, добавьте лавровый лист, перец черный горошком, посолите и тушите 20–25 минут. В конце тушения добавьте растертый с солью чеснок и прогрейте.

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