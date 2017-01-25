Готовим вкусно

Ингредиенты:

почки говяжьи - 420 граммов

морковь - 1 штука

корень сельдерея - 40 граммов

лук репчатый - 2 головки

огурцы соленые - 140 граммов

чеснок - 3 зубчика

соус томатный - 400 граммов

масло растительное - 2 ст. ложки

специи по вкусу

Способ приготовления:

Почки замочите в холодной воде на 2–3 часа, воду слейте. Залейте почки свежей водой и варите при слабом кипении, периодически снимая с поверхности бульона пену и жир.



Готовые почки нарежьте ломтиками, залейте горячим томатным соусом. Морковь, сельдерей и лук нарежьте небольшими кусочками, спассеруйте на масле.

Огурцы нарежьте кружочками.

Подготовленные овощи соедините с почками, добавьте лавровый лист, перец черный горошком, посолите и тушите 20–25 минут. В конце тушения добавьте растертый с солью чеснок и прогрейте.

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