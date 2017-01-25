Стены

Для оформления стен в спальнях в будущем году специалисты рекомендуют использовать все возможности комбинирования материалов и цветов. Это поможет выгодно подчеркнуть нестандартную геометрию пространства, разнообразить интерьер, придать ему оригинальности и экстравагантности. И главным трендом, как уже упоминалось, является создание акцентной стены у изголовья кровати. То, что выбор пал именно на эту стену – не случайно. Ведь из-за того, что большую часть времени вашего пребывания в спальне вы проводите во сне (то есть не видя стену, находящуюся за вашей подушкой), меньше вероятности, что ее яркий и необычный дизайн станет вас раздражать. Поэтому вы смело можете использовать контрастные насыщенные цвета, в том числе и черный.

Если акцентную стену окрасить специальной краской, на которой можно писать мелом, углем или даже фломастерами, она станет не просто стильным дизайнерскими решением, но и функциональной поверхностью для любовных посланий вашей второй половинке.

Потолки

Для оформления потолков в спальнях в будущем году специалисты рекомендуют использовать такие материалы, как:

-Плитка

-Гипсокартон

-Деревянные панели и балки

-Натяжные конструкции



Основная цель использования этих материалов – уйти от скучности, однообразия, монотонности ровных одноцветных прямоугольников над вашей головой, отдав предпочтение многоуровневым текстурным конструкциям. При этом приветствуется не просто создание разных потолочных уровней, но и размещение потолочных конструкций под углом или изогнутыми линиями (как на фото).

Плитку можно использовать для оформления потолка не только в дизайне кухни, но и в спальне. Это особенно актуально для комнат с невысокими потолками, где другие конструкции будут смотреться излишне громоздко.



Полы

В 2017 оду дизайнеры рекомендуют делать полы в спальной комнате светлыми, почти белыми. Это визуально расширит пространство и гармонично впишется в общий тренд белоснежной спальни. Материал для оформления - дерево.



Тенденции в стилистике

Классический

Классический стиль – основа основ дизайна интерьера во все времена. Этот стиль прекрасно подойдет для оформления спальной комнаты спокойных, уверенных в себе натур, не склонных к авантюрам. Чтобы в 2017 году классическая спальня выглядела актуально, специалисты рекомендуют отдать предпочтением кованым элементам декора, а также мебели, которая инкрустирована белым серебром. Мебель желательно выбирать из натурального дерева светлых пород или же более бюджетные, но схожие по внешнему виду, модели из ДСП или МДФ.



Модерн

Стиль модерн во многом перекликается с классическим стилем, однако его отличительной чертой является витиеватость форм, асиметричность линий, плавные и изогнутые переходы. Здесь как никогда будут уместны натуральные материалы, такие как:

- Дерево

- Домотканые ткани

- Камень



Хотя отделка из натурального камня традиционно считается более уместной для оформления дизайна ванной комнаты, вы вполне можете сделать из камня темных тонов акцентную стену или использовать для отделки какой-то ее части.



Минимализм

Актуальным для оформления спален в 2017 году станет стиль минимализм. Девственно белый цвет наиболее выгодно выглядит именно в этом стиле, ведь практически отсутствуют все отвлекающие от его красоты и многогранности детали и акценты. А тенденция комбинировать белый с оттенками серого и черного сделают вашу спальню не только стильной, но и практичной.

Хай-тек

Обилие хромированных поверхностей, изящности геометрических форм и строгость хай-тека также является одним из ведущих трендов в оформлении спален в будущем сезоне. Более того, доминирование белого как универсального светоотражающего цвета позволит максимально выгодно использовать возможности дополнительных локальных светильников в такой спальне, сделав ее необыкновенной, интересной, потрясающей. Ведь что может быть притягательнее, разливающихся по вашей спальне бликов локальных светильников и ночников?

Чтобы добавить вашей спальне футуристичности, используйте разноцветные локальные светильники. Строгая днем, в вечернее время суток ваша спальня в буквальном смысле заиграет новыми красками, а при необходимости – создаст фэнтезийную атмосферу интимного полумрака.

Восточный

Восточный стиль является уникальным в своем роде. В нем объединены величие, роскошь, богатство с лаконичностью, строгостью, изяществом, изысканностью. В зависимости от используемых материалов вы можете придать интерьеру своей спальни этнические нотки.



Например:

Рисовая бумага для дизайна комнаты с японскими мотивами

Бамбуковые панели и шелка для дизайна комнаты в китайском стиле

Инкрустация золотом и драгоценными камнями для дизайна комнаты в индийском стиле



Тенденции в выборе мебели

Спальное место

Спальное место – это сердце вашей спальни. В отличии от дизайна зала, где диван (как разновидность спального места) может вовсе отсутствовать, спальную комнату без места для сна невозможно себе представить. Современные мэтры мебельной индустрии предлагают настолько широкий и богатый ассортимент кроватей, что даже у искушенного в ремонтном вопросе покупателя может захватить дух от разнообразия.

Каких только моделей нельзя сегодня увидеть даже в самом простеньком мебельном магазине:

Деревянные монументальные

Кованые на изящных ножках

Подвесные

Абсолютно мягкие

Стеклянные



И это если говорить только о материалах, из которых кровати изготовлены, не говоря уже у причудливости и нестандартности форм!

По прогнозам специалистов, особой популярностью в 2017 году будут пользоваться абсолютно мягкие кровати с яркой обивкой насыщенных цветов. Такая кровать станет не только функциональным элементом, но и броской деталью интерьера.

А для любителей экзотики дизайнеры и вовсе предлагают отказаться от кровати, отдав предпочтение расположению просторного ортопедического матраса прямо на полу. Это позволит вам не только существенно сэкономить средства на приобретении полноценного спального места, но и обыграть это как оригинальное дизайнерское решение. Такая организация спального места будет уместна в спальнях в стиле минимализм и (особенно!) в комнатах в восточном стиле. Однако помните, сон прямо на полу подходит далеко не каждому. В силу возрастных особенностей организма и состояния здоровья спальное место без кровати больше подойдет для оформления молодежных спален, нежели спальных комнаты людей преклонного возраста. Хотя все это сугубо индивидуально.

Для оформления спальни у классическом стиле или в стиле модерн дизайнеры рекомендуют использовать диваны или кровати округлых, плавно переходящих друг в друга линий. Удачно будет смотреться комбинирование перетекающих друг в друга кровати и парочки прикроватных тумбочек, выполненных в том же стиле.

Необычным вариантом может стать использование текстильного изголовья кровати, которая плавно переходит в акцентную стену и даже потолок. Такой способ оформления спальни рекомендуют не только дизайнеры, но и психологи, для создания спальни особо впечатлительных натур, для которых крайне важно ощущение комфорта и собственной защищенности.

Для установки подвесной кровати необходим надежный потолок! Поэтому если вы мечтаете именно о такой модели кровати, лучше отказаться от натяжных конструкций в оформлении потолка.

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