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Мода/Шоппинг
Новая фотосессия Брэда Питта для журнала GQ
Актер Брэд Питт начал появляться на публике."
Он успел поучаствовать в церемонии вручения наград «Золотой глобус», а теперь снялся для обложки февральского номера GQ, правда южно-африканской версии издания.
В большом кино Питта можно будет увидеть в июне 2017 года, когда на экраны выйдет сиквел «Войны миров Z».
Ранее сообщалось, что актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения по вопросу конфиденциальности их бракоразводного процесса.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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