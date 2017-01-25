версия для печати

Мода/Шоппинг

Новая фотосессия Брэда Питта для журнала GQ

Фото: © Стоп-кадр из фильма «Война миров Z»

Брэд Питт

Новая фотосессия Брэда Питта для журнала GQ

ИА «РОСБАЛТ» 25 января 2017г., 19:50

Актер Брэд Питт начал появляться на публике.

"

Он успел поучаствовать в церемонии вручения наград «Золотой глобус», а теперь снялся для обложки февральского номера GQ, правда южно-африканской версии издания.

В большом кино Питта можно будет увидеть в июне 2017 года, когда на экраны выйдет сиквел «Войны миров Z».

Ранее сообщалось, что актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения по вопросу конфиденциальности их бракоразводного процесса.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Мода/Шоппинг»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   