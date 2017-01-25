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В российском Instagram можно будет наблюдать прямые трансляции
Трансляция может длиться не больше часа, после чего полностью исчезает из приложения."
В российском Instagram появилась возможность транслировать прямые эфиры.
Кроме выходов в прямой эфир с 24 января пользователи могут смотреть на прямые включения других людей. Трансляция может длиться не больше часа, после чего полностью исчезает из приложения.
В начале января текущего года стало известно, что в Instagram Stories появятся рекламные объявления. Реклама вставляется в выложенный материал автоматически.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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