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Гаджет

В российском Instagram можно будет наблюдать прямые трансляции

Фото: pixabay.com

В российском Instagram можно будет наблюдать прямые трансляции

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 25 января 2017г., 19:57

Трансляция может длиться не больше часа, после чего полностью исчезает из приложения.

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В российском Instagram появилась возможность транслировать прямые эфиры.

Кроме выходов в прямой эфир с 24 января пользователи могут смотреть на прямые включения других людей. Трансляция может длиться не больше часа, после чего полностью исчезает из приложения.

В начале января текущего года стало известно, что в Instagram Stories появятся рекламные объявления. Реклама вставляется в выложенный материал автоматически.

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Москва-Инфо

   