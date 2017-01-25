Родом она из Центральной Америки. Вырастает у меня высотой до 1,5 м при таком же диаметре. Ну чем не красиво цветущий «кустарник», и каждый год на новом месте! Сад у меня небольшой, поэтому высаживаю эти «кусты» поодиночке.

Зацветает титония в июле. Ее теплые оранжево-красные ромашки 5-6 см в диаметре среди пышной зелени радуют глаз до осенних заморозков. Агротехника у титонии простая, только надо учитывать, что южанка любит солнце, тепло и плодородную почву.

В апреле сею семена на рассаду в квартире или в открытом грунте вместе с другими однолетниками. При выращивании рассады в квартире в каждый стаканчик сею по одному семечку, предварительно замочив их в воде. Если же сею на рассадную грядку, семена не замачиваю, но за 10 дней до посева обязательно проливаю почву «Азурином». Его легко приготовить самому. Заливаю в ведро 9 л воды и развожу по 1 ст. ложке питьевой соды и нашатырного спирта. Отдельно в стеклянной посуде растворяю в 1 л горячей воды 1 ст. ложку медного купороса. Полученный раствор тонкой струйкой вливаю в ведро, лучше пластиковое. Этот состав по своему действию аналогичен бордоской смеси.

Семена титонии сею редко, чтобы потом не прореживать. Устанавливаю над грядкой дуги и накрываю их сначала нетканым материалом (плотностью 40 мг/м2), а затем сверху пленкой. Когда через 10—14 дней появятся всходы, в солнечную погоду пленку снимаю, вечером снова набрасываю.

С наступлением устойчивой погоды (у нас это 2~3-я декада мая) высаживаю титонию на постоянное место. И тут важно не «промахнуться» - учесть будущие размеры куста. Никаких подкормок для мексиканского подсолнечника не даю, только изредка поливаю.

Очень важно своевременно убрать семена, обычно это делаю в конце сентября - начале октября. Чуть зазеваешься, семена высыпаются. Срезанные крупные головки тонким слоем укладываю в низкие картонные коробки и ставлю на чердак, где они дозариваются и просыхают. Затем семена очищаю и убираю на хранение до следующей весны.



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