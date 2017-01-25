Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 января 2017 составляет 59,21 руб., курс евро на сегодня равен 63,62 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

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Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 62,11 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 62,11 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

с 25.01.2017 руб. 61,1994

Сергей Суверов полагает, что рубль укрепится на фоне увеличения цен на нефть.

Есть три причины для беспокойства по мнению эксперта:

- русские не стремятся укреплять национальную валюту и строят планы по реализации в размере дополнительных нефтяных доходов в бюджет.

- число буровых установок в США достигает предела, что сказывается на нефтяной отрасли негативно

- позиция американских властей, если они действительно откажутся от импорта нефти рынок может рухнуть.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.





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