Экономика
Причины возможной нестабильности рубля
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: ЦБ РФ опустил курс валют cпециалисты обещают понижение курса доллара и понижение курса евро на 25 января 2017."
Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 января 2017 составляет 59,21 руб., курс евро на сегодня равен 63,62 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 57,84 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 60.96 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 62,11 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 62,11 руб. при продаже банком
бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .
с 25.01.2017 руб. 61,1994
Сергей Суверов полагает, что рубль укрепится на фоне увеличения цен на нефть.
Есть три причины для беспокойства по мнению эксперта:
- русские не стремятся укреплять национальную валюту и
строят планы по реализации в размере дополнительных нефтяных доходов в
бюджет.
- число буровых установок в США достигает предела, что сказывается на нефтяной отрасли негативно
- позиция американских властей, если они действительно откажутся от импорта нефти рынок может рухнуть.
О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
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