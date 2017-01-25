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Прогноз. Хоккей. «Динамо» Мн — «Югра» 26 января 19:30 мск
«Югра», похоже, распрощалась со всеми надеждами на попадание в плей-офф."
Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мн – «Югра»
26 января 2017 года, 19-30 МСК
«Динамо» Мн
Позиция у минского «Динамо» пока очень уверенная – шесть очков отрыва команда Крейга Вудкрофта над идущим на девятой строчке «Слованом» имеет, да и несколько игр в запасе по сравнению со всеми конкурентами у «зубров» остаются. Последние игры клуба прошли довольно неплохо: с дальневосточного выезда привезены очки за победы в играх против «Адмирала» и «Куньлунь», дома в овертайме удалось дожать «Автомобилист». Но в то же время на своем льду не удалось справиться с рижскими одноклубниками, в гостях была неудача с «Амуром».
«Югра»
У югорчан все не так просто – за восемь игр до окончания регулярки команда Андрея Разина проигрывает зоне плей-офф 15 очков, отыграть их уже можно только в теории. Игра команды в последнее время расклеилась, кроме победы над «Автомобилистом» за четыре матча удалось набрать только одно очко за проигрыш по буллитам в Риге, в основное время проиграны выезды к «Медвешчаку» и «Словану».
Статистика и личные встречи
«Динамо» дома выиграло в основное время всего один из семи матчей.
«Югра» в гостях проиграла в 11 из 15 недавних поединков.
В Минске команды сыграли шесть игр – три победы «Динамо», две у «Югры» и один ничейный исход.
Прогноз
«Слишком» уж много Минск теряет очков в домашних играх и пора бы прервать эту неприятную тенденцию. Очень уж подходящий для этого соперник – мотивации у «Югры» практически нет, в гостях «мамонты» играют очень слабо. Считаем, что набрать полноценные три очка за победу «Динамо» все-таки сумеет.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Динамо – 1,69
Ничья – 4,34
Югра – 4,70
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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