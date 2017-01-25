Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мн – «Югра»

26 января 2017 года, 19-30 МСК

«Динамо» Мн

Позиция у минского «Динамо» пока очень уверенная – шесть очков отрыва команда Крейга Вудкрофта над идущим на девятой строчке «Слованом» имеет, да и несколько игр в запасе по сравнению со всеми конкурентами у «зубров» остаются. Последние игры клуба прошли довольно неплохо: с дальневосточного выезда привезены очки за победы в играх против «Адмирала» и «Куньлунь», дома в овертайме удалось дожать «Автомобилист». Но в то же время на своем льду не удалось справиться с рижскими одноклубниками, в гостях была неудача с «Амуром».

«Югра»

У югорчан все не так просто – за восемь игр до окончания регулярки команда Андрея Разина проигрывает зоне плей-офф 15 очков, отыграть их уже можно только в теории. Игра команды в последнее время расклеилась, кроме победы над «Автомобилистом» за четыре матча удалось набрать только одно очко за проигрыш по буллитам в Риге, в основное время проиграны выезды к «Медвешчаку» и «Словану».

Статистика и личные встречи

«Динамо» дома выиграло в основное время всего один из семи матчей.

«Югра» в гостях проиграла в 11 из 15 недавних поединков.

В Минске команды сыграли шесть игр – три победы «Динамо», две у «Югры» и один ничейный исход.

Прогноз

«Слишком» уж много Минск теряет очков в домашних играх и пора бы прервать эту неприятную тенденцию. Очень уж подходящий для этого соперник – мотивации у «Югры» практически нет, в гостях «мамонты» играют очень слабо. Считаем, что набрать полноценные три очка за победу «Динамо» все-таки сумеет.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Динамо – 1,69

Ничья – 4,34

Югра – 4,70

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов