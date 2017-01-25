Хоккей. КХЛ. «Йокерит» — «Автомобилист»

26 января 2017 года, 19-30 МСК

«Йокерит»

«Джокеры» идут на восьмой строчке Запада и имеют всего одно очко преимущества над «Слованом». Игра в запасе у команды Юки Ялонена конечно есть, но очки в январе команда берет с огромным трудом. Итог восьми матчей месяца – две победы в основное время, три поражения в ОТ и буллитах, столько же неудач и в основное время матча.

«Автомобилист»

Команда Владимира Крикунова старается изо всех сил, но пока отставание от первой восьмерик Востока зафиксировано на отметке семи очков. Да и динамика в январе не слишком радует – например в последних пяти играх была всего одна чистая победа над «Медвешчаком», в овертайме обыгран «Трактор», в дополнительное проиграли в Минске и Братиславе, в основное время – дома «Югре».

Статистика и личные встречи

В Братиславе команды провели всего один матч — в прошлом сезоне «Йокерит» уверенно победил 4:1.

В основное время в пяти последних играх на «Хартвал-Арене» команда Ялонена выиграла всего однажды.

В гостях «Автомобилист» набрал за 28 игр 36 очков (10-1-4-13), средняя результативность игр составила 4.6 шайбы за матч.

Прогноз

Очень непростая ситуация сейчас для обеих команд, по итогам вчерашнего игрового дня «Йокерит» уже вывалился за пределы первой восьмерки конференции и сейчас команде нужно срочно побеждать, но и «Авто» шансы еще не потерял и также наверняка будет играть только на победу. Вряд ли в таком раскладе нас ждут рискованные ходы, сейчас очень важны очки, а не яркое зрелище. Считаем, что на шесть шайб здесь рассчитывать трудно, ну а небольшой перевес оставим все-таки финнам, как хозяевам льда.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Йокерит – 1,82

Ничья – 4,04

Автомобилист – 4,24

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